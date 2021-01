Usa: assalto al Congresso, si dimette il segretario dell'Istruzione De Vos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario dell'Istruzione degli Stati Uniti, Betsy DeVos, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico, seguendo l'esempio di altri esponenti dell'amministrazione Trump all'indomani dell'irruzione nella sede del Congresso da parte di sostenitori del presidente. Lo riferisce la stampa Usa. DeVos ha annunciato le proprie dimissioni tramite una lettera inviata al presidente Trump ieri. La segretaria è stata per quattro anni una dei principali alleati del presidente a Washington. "Dovremmo evidenziare e celebrare i tanti successi conseguiti dalla tua amministrazione a beneficio del popolo americano. Ci troviamo invece a dover riordinare il caos causato dall'assalto di manifestanti violenti a Capitol Hill", recita la missiva inviata dalla segretaria, che definisce le violenze di mercoledì 6 gennaio "inconcepibili", e riferendosi al presidente aggiunge: "Non è possibile ignorare l'impatto della tua retorica sulla situazione, e questo per me ha segnato il punto di rottura". Le dimissioni di DeVos, che definisce comunque il suo servizio nell'amministrazione Trump "il più grande onore della mia vita", seguono quelle della segretaria dei Trasporti, Elaine Chao. (Nys)