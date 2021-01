Libia: funzionari e leader delle milizie del Gna in Turchia per riunione sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto consiglio di Stato libico, Khaled Al-Mishri, è partito ieri per la Turchia dall'aeroporto di Mitiga, accompagnato da 16 leader delle milizie affiliate al Governo di accordo nazionale (Gna), in particolare Mohamed al-Hussan, Ayoub Borras e Bashir Khalaf Allah. Lo riferisce il quotidiano "Akhbar Libya".Il volo di Al-Mishri è partito dall'aeroporto ieri mezz'ora dopo il decollo di un altro aereo della Afriqiyah Airways con a bordo il ministro della Difesa del Gna, Salah al-Din al-Namroush, diretto in Turchia per una visita inaspettata. La fonte ha sottolineato che un altro aereo ha lasciato l'aeroporto nella tarda notte di mercoledì, diretto in Turchia, con a bordo il ministro dell'Interno Fathi Bashagha e il capo dei servizi di intelligence, Imad Trabelsi.Si prevede lo svolgimento di una riunione estesa sulla sicurezza libica in Turchia, alla presenza di funzionari del Gna e leader dei gruppi armati.(Lit)