Germania: Covid, istituto Koch segnala 1.188 morti in 24 ore, massimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.188 i decessi causati dal coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore. Il dato segna il nuovo massimo storico dall’unico della pandemia nel Paese, a marzo scorso. È quanto comunicato oggi dall’Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli ultimi morti portano il totale a 38.795. Nelle ultime 24 ore, 31.849 casi di Covid-19 hanno fatto salire il bilancio dei contagi a 1.866.887. Si registrano poi 1.494.100 guarigioni dallo scoppio della pandemia. L’incidenza settimanale delle infezioni ha raggiunto quota 136,5. L’obiettivo del governo federale è abbattere tale valore al di sotto di 50. (Geb)