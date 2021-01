Roma: Campidoglio, ok da giunta a progetto definito ampliamento rete idrica Monte Migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla giunta capitolina al progetto definitivo per il potenziamento della rete idrica di Monte Migliore nel IX Municipio. I lavori saranno realizzati da Acea Ato2, sotto la supervisione del dipartimento Simu di Roma Capitale per un importo complessivo di circa 3,6 milioni di euro. Gli interventi di ampliamento della rete idrica serviranno a collegare circa 100 utenze presenti nella zona e a fornire loro acqua potabile. Sarà realizzata una nuova rete idrica lunga circa 6 chilometri tra via Nazareno Strampelli e le strade limitrofe. (segue) (Com)