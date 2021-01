Roma: Campidoglio, ok da giunta a progetto definito ampliamento rete idrica Monte Migliore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue il nostro lavoro per portare l'acqua potabile nelle case dei cittadini, in quartieri di Roma che ancora ne sono sprovvisti. È fondamentale adeguare le infrastrutture sul nostro territorio, per portare i servizi essenziali in tutti i quartieri della città", commenta in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Con la delibera in giunta compiamo un altro passo in avanti per la riqualificazione idrica del quadrante sud della città. Si tratta di un intervento atteso da molti anni, che avrà numerosi benefici per le migliaia di residenti che vivono nel quartiere", precisa l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. (segue) (Com)