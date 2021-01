Regno Unito: scoperti due nuovi medicinali anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due nuovi medicinali con marcati effetti nell'aumentare la speranza di vita di chi soffre di conseguenze gravi da Covid-19 sono stati scoperti da alcuni ricercatori britannici in seguito a test condotti nelle terapie intensive del Regno Unito. I due medicinali anti-infiammatori (Tocilizumab e Sarilumab), somministrati per via endovenosa, sono in grado di salvare una vita per ogni dodici pazienti trattati, secondo i ricercatori che hanno testato la loro efficacia, e sono già entrambi disponibili sul mercato britannico e di molti Paesi europei, rendendo potenzialmente il loro utilizzo immediato. Il governo britannico, secondo quanto riporta la "Bbc", starebbe "lavorando a stretto contatto con le case farmaceutiche produttrici" dei due farmaci per assicurarsi che i due farmaci siano ampiamente disponibili nelle settimane e nei mesi a venire. Il trattamento con questi due farmaci, secondo quanto scoperto dai ricercatori, permetterebbe non solo di salvare un importante numero di vite di persone in condizioni critiche, ma aiuterebbe anche a ridurre i tempi di degenza in terapia intensiva di circa una settimana. Gli effetti di questi due medicinali si sommerebbero a quelli del desametasone, farmaco steroideo relativamente economico e già utilizzato per ridurre i tempi di degenza e la speranza di vita dei pazienti gravi. I due medicinali non sarebbero particolarmente economici (dalle 800 alle 1100 euro a paziente), ma il vantaggio nella loro utilizzazione sarebbe evidente data la loro proprietà di accorciare i tempi di degenza in terapia intensiva, dove un singolo giorno di ricovero arriva a costare fino a 2000 euro per il sistema sanitario. (Rel)