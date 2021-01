Spagna: sondaggio, Covid, per 65 per cento cittadini gestione governo "inefficace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 65,4 per cento degli spagnoli ritiene che la gestione della pandemia del coronavirus da parte del governo sia stata "inefficace", a fronte di un 28 per cento che la valuta "abbastanza efficace" e del 3,8 per cento "molto efficace". È quanto emerge dal sondaggio realizzato da "Sigma Dos" per il quotidiano "El Mundo", nel quale si evidenzia, inoltre, che le risposte degli intervistati variano a seconda dell'orientamento politico. Gli elettori dei due partiti di governo vedono la gestione della crisi sanitaria in una luce positiva, anche se con poco entusiasmo, che, tuttavia, non compensa la forte visione negativa degli elettori dei partiti di opposizione. Per il 54,1 per cento degli elettori del Partito socialista operaio (Psoe) del primo ministro, Pedro Sanchez, l'operato del governo è stato "molto" o "abbastanza" positivo", mentre questa percentuale cresce al 67,8 per cento tra quelli di Unidas Podemos. Uno dei motivi della valutazione complessivamente negativa dell'esecutivo è il la mancanza di coordinamento con le comunità autonome: due terzi degli spagnoli (67,7 per cento) ritengono che non si stia strutturando in modo efficace, a fronte di un 28,2 per cento che ha espresso un giudizio positivo. (Spm)