Libia: dopo la visita a Roma, Sarraj è atteso in Turchia

Il presidente del Consiglio di presidenza libico, Fayez Al-Sarraj, accompagnato dal capo del cerimoniale, Faisal Obeid, ha lasciato ieri l'aeroporto di Mitiga, a bordo di un aereo privato diretto in Italia. Al termine della visita a Roma, Sarraj ripartirà alla volta della Turchia per incontrare i funzionari turchi, dopo che i leader militari e della sicurezza del suo governo si sono recati ad Ankara, guidati dal ministro dell'Interno e della Difesa, Fathi Bashaga e Salah Al-Din Al-Namroush.Il capo del Consiglio supremo di Stato libico, Khaled Al-Mishri, si è recato in Turchia, accompagnato da 16 leader della sicurezza e militari, in particolare Muhammad Al-Hussan, Ayoub Porras e Bashir Khalaf Allah detto "al Baqara". Il volo di Al-Mishri è partito mezz'ora dopo il decollo di un aereo della African Airlines che trasportava il ministro della Difesa, Salah al-Din al-Nimroush, in Turchia, in visita non annunciata. La fonte ha precisato che un altro aereo ha lasciato l'aeroporto di Tripoli, ieri sera tardi, diretto in Turchia, con a bordo il ministro degli Interni Fathi Bashagha, e il capo dei servizi segreti, Imad Trabelsi.È probabile che in Turchia si tenga una riunione allargata sulla sicurezza, essendoci anche 16 capi delle milizie di Tripoli: Bashir Khalaf Allah Muhammad "Al-Baqara"; Muhammad Suleiman; Abdul-Rahman Bashir Hamida; Imad Abdel Qader; Muhammad al-Mahdi Abu al-Qasim; Muhammad Ali Mukhtar Al-Darrat; Muhammad Imran Al-Hamali; Muhammad Al-Baroni; Abd al-Azim Muhammad; Muhammad Imran Muhammad detto "il Cavallo"; Mustafa Ali Mustafa; Ramzi Al-Mahdi Mawloud Hussein; Salem Suleiman Ali Al-Muhaishi; Ayoub Porras; Muhammad Suleiman Muhammad Suleiman e Khaled Mohamed Mhamed Gleio.