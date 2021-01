Iraq: forze politiche al lavoro per ottenere un rimpasto ministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza per la costruzione, gruppo parlamentare iracheno che comprende la Coalizione Fatah, legata alle milizie sciite dell'organizzazione Badr, e la Coalizione per lo Stato di diritto dell'ex premier Nuri al Maliki, ha rivelato ieri l’esistenza di mosse per ottenere la sostituzione di metà dei ministri dell’esecutivo guidato da Mustafa al Kadhimi, su tutti i titolari degli importanti dicasteri di Elettricità e Finanze. Secondo quanto ha dichiarato al portale "Shafaq" un deputato del gruppo parlamentare Al Fatah, Fadil al Fatlawi, “le forze politiche da tempo hanno convocato vari incontri e fitti colloqui, valutando il programma del governo, e sono giunti alla conclusione che è necessario operare un cambiamento ministeriale nel governo del premier Al Kadhimi”. “Il lavoro del governo di Al Kadhimi in teoria avrebbe dovuto affrontare le crisi, non produrle”, ha aggiunto il deputato, sottolineando che “la valutazione del governo è stata deludente e dev’esserci un cambiamento ministeriale grande, per restituire fiducia nell’esecutivo e far progredire la realtà economica del Paese”. Tale rimpasto, che secondo il deputato avverrà prossimamente, sia tramite voti di sfiducia ai singoli ministri in parlamento, sia per rimozione diretta da parte del premier Al Kadhimi, dovrebbe coinvolgere anche il ministro delle Finanze, Ali Allawi, il ministro dell’Elettricità, Majid Hantush, il ministro dei Trasporti, Nasser al Shibli, il ministro dell’Industria, Manhal Aziz, e il ministro del Commercio Alaa al Jaburi. (Res)