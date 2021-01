Grecia-Albania: premier Rama oggi in visita ad Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama si recherà oggi in visita ad Atene. Fonti diplomatiche citate dal quotidiano "Kathimerini" riferiscono che Rama ha in programma un incontro con il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias. In seguito il premier albanese ha in programma anche un incontro con l'omologo greco Kyriakos Mitsotakis. Rama è stato fino a ieri ad Ankara, dove è ha effettuato una visita su invito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel corso della quale sono stati siglati cinque accordi di cooperazione bilaterale. La visita di oggi ad Atene potrebbe essere finalizzata a portare avanti il confronto tra Albania e Grecia sulla demarcazione delle rispettive Zone economiche esclusive nel Mar Ionio. (segue) (Gra)