Usa: Trump condanna violenze, esorta alla riconciliazione in un videomessaggio su Twitter

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condannato le violenze all'indomani dell'irruzione di suoi sostenitori alla sede del Congresso federale Usa, ed ha annunciato che la sua amministrazione è ora concentrata sulla transizione in vista dell'insediamento alla Casa Bianca del democratico Joe Biden. In un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, che il social media aveva bloccato per 12 ore durante le violenze a Washington, Trump ha anzitutto condannato "l'odioso attacco alla capitale degli Stati Uniti": "Come tutti i cittadini statunitensi, sono indignato dalla violenza, dall'illegalità e dal caos" andato in scena a Washington mercoledì, dopo una manifestazione di contestazione dell'esito delle elezioni presidenziali cui aveva preso parte lo stesso Trump. "Questi momenti richiedono guarigione e riconciliazione", ha proseguito Trump. "Il 2020 è stato un anno difficile per la nostra gente. Una minacciosa pandemia ha messo a repentaglio la vita dei nostri cittadini, isolato milioni di persone nelle loro abitazioni, danneggiato la nostra economia ed è costata innumerevoli vite. Sconfiggere questa pandemia, e ricostruire la più grande economia del mondo, necessita della collaborazione di tutti, e una nuova enfasi sui valori civici del patriottismo, della fede, della carità, della comunità e della famiglia. Dobbiamo rivitalizzare i sacri legami dell'amore e della lealtà che ci legano come famiglia nazionale". (segue) (Nys)