Usa: Trump condanna violenze, esorta alla riconciliazione in un videomessaggio su Twitter (2)

- Trump ha dichiarato che "l'America è e deve rimanere sempre una nazione di legge e ordine. I manifestanti che si sono infiltrati a Capitol Hill hanno macchiato la sede della democrazia americana. Il presidente ha avvertito che quanti hanno violato la legge "pagheranno", ed ha aggiunto che i responsabili delle violenze "non rappresentano il nostro paese". Nel suo videomessaggio, il presidente ha ribadito l'impegno a garantire una transizione ordinata del potere: "La mia campagna ha perseguito vigorosamente ogni via legale per contestare i risultati delle elezioni. Il mio solo obiettivo era di garantire l'integrità del voto, e così facendo, difendere la democrazia americana. Continuo a credere fermamente che sia necessario riformare le nostre leggi elettorali per verificare l'identità di tutti gli elettori, e garantire così la fiducia nelle future elezioni. Ora, però - ha ammesso Trump - Il Congresso ha certificato i risultati (del voto). Una nuova amministrazione verrà inaugurata il 20 gennaio, e ora la mia attenzione è dedicata a garantire una transizione del potere agevole e ordinata". (Nys)