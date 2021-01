Usa: per Biden i responsabili dell'assalto al Congresso sono "terroristi domestici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti pro-Trump che mercoledì 6 gennaio hanno fatto irruzione al Congresso federale Usa, interrompendo per sei ore il processo di certificazione delle elezioni presidenziali, non sono "manifestanti" ma "terroristi domestici". Lo ha dichiarato il presidente eletto Joe Biden, che ha riservato una condanna durissima al presidente Donald Trump e ai suoi elettori. Le violenze a Capitol Hill, ha detto Biden, rappresentano "uno dei giorni più bui nella storia del nostro paese". "Non osate chiamarli manifestanti", ha aggiunto Biden da Wilmington, nel Delaware. "Erano una folla rivoltosa. Erano insorti, Terroristi domestici". Biden ha accusato il presidente uscente di aver "scatenato un assalto frontare alle nostre istituzioni democratiche". L'intento del presidente, ha accusato Biden, era di "minacciare i rappresentanti eletti del popolo ed anche il vice presidente e di impedire al Congresso di ratificare la volontà del popolo americano e le elezioni libere e corrette". Nelle scorse ore, si sono moltiplicate da parte di diversi esponenti democratici, funzionari pubblici e sindacati richieste di negare ai sostenitori del presidente Trump di pubblicare libri, utilizzare Internet o imbarcarsi su un aeroplano. (Nys)