Giappone: coronavirus, Osaka chiede al governo di dichiarare emergenza locale

- La prefettura giapponese di Osaka, e quelle vicine di Kyoto e Hyogo, chiederanno congiuntamente al governo nazionale l'estensione dello stato di emergenza pandemica in vigore da oggi a Tokyo e nelle prefetture limitrofe. Lo riferisce la stampa giapponese, evidenziando che tutte e tre le prefetture hanno registrato un numero record di contagi nella giornata di ieri, 7 gennaio. Ieri il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha formalmente proclamato lo stato di emergenza nell'area metropolitana di Tokyo e nelle prefetture limitrofe, in risposta all'aumento dei casi di contagio da coronavirus. La dichiarazione di emergenza, effettiva a partire da oggi, 7 dicembre, è stata annunciata dal capo del governo con un "forte senso di crisi"; Suga ha ribadito la volontà del suo governo di giungere in sicurezza all'appuntamento delle Olimpiadi estive di Tokyo. (segue) (Git)