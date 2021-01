Aerospazio: disastri 737 Max, Boeing patteggia il pagamento di 2,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso aerospaziale statunitense Boeing è giunto ad un accordo con il dipartimento di Stato Usa per il pagamento di 2,5 miliardi di dollari, in cambio della chiusura dell'indagine penale a carico dell'azienda, accusata di aver mentito ai regolatori statunitensi riguardo gli standard di sicurezza del velivolo 737 Max. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal". L'accordo, depositato ieri, 7 gennaio, presso la corte federale di Dallas, dissolve la nube legale che gravava sull'azienda da due anni, dopo i disastri aerei che hanno causato la messa a terra dei 737 Max su scala globale. Le indagini federali si concentravano sul ruolo di due dipendenti di Boeing che avevano interagito con la Federal Aviation Administration (Faa), e che avrebbero mentito al regolatore federale in merito agli standard di sicurezza del velivolo e dei requisiti di addestramento dei piloti chiamati a pilotarlo. Il patteggiamento prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria di 244 milioni di dollari, in aggiunta a quasi 2,3 miliardi di dollari in compensazioni per i clienti delle compagnie aeree e le famiglie delle 346 persone decedute negli incidenti aerei che hanno coinvolto due 737 Max in Indonesia e in Etiopia. (Nys)