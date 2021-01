Usa-Singapore: colloquio telefonico tra Pompeo e Balakrishnan, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota. Durante il colloquio, Pompeo e l’omologo Balakrishnan hanno ribadito l'importanza delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Singapore e discusso le modalità con cui approfondire ulteriormente la cooperazione. In modo particolare, le parti hanno sottolineato l’importanza di rispondere in maniera coordinata alla pandemia di Covid-19 e altre questioni di reciproco interesse.(Nys)