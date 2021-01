"Nyt": Trump considera l'ipotesi di graziare se stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso in considerazione l'ipotesi di concedere a se stesso la grazia presidenziale. Lo riferisce il quotidiano "New York Times" citando fonti a conoscenza della vicenda, secondo le quali l'inquilino della Casa Bianca avrebbe discusso di questa possibilità con alcuni consiglieri. La conversazione sarebbe avvenuta dopo la telefonata in cui Trump ha intimato al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, di "trovare" i voti necessari a ribaltare il risultato delle presidenziali del 3 novembre scorso. Trump, secondo le fonti citate dal "Nyt", avrebbe iniziato a nutrire seri timori per possibili inchieste giudiziarie a suo carico una volta terminato il mandato presidenziale. Pertanto, il capo dello Stato avrebbe chiesto ad alcuni funzionari a lui vicini quali conseguenze potrebbe avere una sua "auto-assoluzione".E’ stato il quotidiano “Washington Post” a pubblicare l’audio della telefonata intercorsa nel fine settimana tra Trump e Raffensperger, che da parte sua ha respinto l’offensiva affermando di avere “numeri diversi” rispetto a quelli della Casa Bianca e assicurando ancora una volta che il processo elettorale non è stato macchiato da brogli. Il colloquio ha riacceso le forti polemiche degli ultimi giorni fra la Casa Bianca e i leader repubblicani della Georgia, accusati dal presidente di non aver fatto abbastanza per sostenere la battaglia legale promossa da Trump e dai suoi avvocati contro il voto del 3 novembre. (Nys)