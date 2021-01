Brasile: ministro Salute annuncia contratto acquisto 100 milioni dosi vaccino SinoVac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Eduardo Pazuello, ha annunciato la firma di un contratto per l'acquisto di 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid CoronaVac, sviluppato dalla casa farmaceutica cinese Sinovac e prodotto dai laboratori dell’isituto Butantan. Secondo quanto riferito, il ministero dovrebbe ottenere 46 milioni di dosi entro aprile e altri 54 milioni entro la fine dell'anno. Secondo Pazuello, tutta la produzione dell'istituto Butantan, avviata grazie a un accordo tra il governo dello stato di San Paolo, la SinoVac e l'istituto di ricerca paulista, sarà incorporata nel Piano operativo nazionale di immunizzazione (Poni), per la distribuzione in tutto il Paese. In base a quanto riferito da Pazuello, il prezzo della la dose è di poco superiore a 10 dollari. (segue) (Brb)