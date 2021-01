Usa: Amendola, immagine migliore è quella di un Congresso che ha mostrato leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immagine migliore vista dagli Stati Uniti dopo l’assalto dei sostenitori di Donald Trump è stata quella di un Congresso capace di reagire subito, mostrando nervi saldi e leadership. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, al “Tg3”. Dopo le scene dell’assalto al Congresso, “mi ha colpito il video successivo di Trump in cui, pur invitando la gente a tornare a casa, proseguiva a usare i soliti slogan”, parlando di “elezioni rubate” e dando “la colpa ai media”, ha detto Amendola. Sono parole che, secondo il ministro, “non fanno presagire che i prossimi giorni in vista dell’inaugurazione della nuova presidenza si possano analizzare tranquillamente”. Amendola ha richiamato le parole del presidente eletto, Joe Biden, che ha detto di non chiamare le persone coinvolte ieri nell’assalto “manifestanti, ma ha usato il termine ‘domestic terrorist’, indicando quei gruppi che nel magma di sostenitori di Trump hanno teorie e forme organizzate antidemocratiche”.(Les)