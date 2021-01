Usa: "Nyt", Trump ha considerato l'ipotesi di graziare se stesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato il quotidiano “Washington Post” a pubblicare l’audio della telefonata intercorsa nel fine settimana tra Trump e Raffensperger, che da parte sua ha respinto l’offensiva affermando di avere “numeri diversi” rispetto a quelli della Casa Bianca e assicurando ancora una volta che il processo elettorale non è stato macchiato da brogli. Il colloquio ha riacceso le forti polemiche degli ultimi giorni fra la Casa Bianca e i leader repubblicani della Georgia, accusati dal presidente di non aver fatto abbastanza per sostenere la battaglia legale promossa da Trump e dai suoi avvocati contro il voto del 3 novembre. (Nys)