Messico: covid, presidente Lopez Obrador conferma interesse acquisto vaccino Sputnik V (5)

- Per quanto riguarda il prosieguo della campagna Bonelli ha assicurato che "l'Argentina ha già firmato un contratto con il governo russo per ricevere 51 milioni e mezzo di dosi, che consentiranno di vaccinare 26 milioni di persone". Il funzionario ha precisato quindi che tra gennaio e febbraio la Federazione Russa "deve inviare 20 milioni di dosi per vaccinare 10 milioni di persone". Gli altri contratti firmati dal governo sono "con AstraZeneca per più di 20 milioni di dosi e con il fondo Covax delle Nazioni Unite". Anche le Forze Armate saranno chiamate a collaborare nella logistica del programma e nella distribuzione del vaccino Sputnik V in tutto il territorio nazionale. "Metteremo a disposizione i nostri uomini le nostre strutture e i nostri mezzi per raggiungere la maggior parte degli argentini nel minor tempo possibile", ha detto il ministro della Difesa, Agustin Rossi. Personale medico militare sarà incaricato anche dell'applicazione in determinati casi, ha spiegato. (Nys)