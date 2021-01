Brasile: ministro Salute annuncia contratto acquisto 100 milioni dosi vaccino SinoVac (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e il ministro della Salute hanno presentato il nuovo Piano nazionale di immunizzazione (Pni) aggiornato con le disposizioni relative alla campagna di vaccinazione contro la Covid-19 a metà dello scorso mese di dicembre. ll piano identifica quattro gruppi di popolazione che riceveranno il vaccino in maniera prioritaria per un totale di 50 milioni di persone (circa un quarto dei 210 milioni di brasiliani). La priorità sarà data a operatori sanitari, anziani, persone con malattie croniche (come ipertensione, diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattie renali), insegnanti, forze armate, forze di polizia, polizia penitenziaria e operatori del soccorso sanitario. (segue) (Brb)