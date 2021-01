Colombia: covid, chiusura generalizzata a Bogotà per quattro giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva destinate alla Covid-19 nella capitale colombiana ha superato il livello di guardia stabilito dal ministero della Salute. Secondo l'osservatorio sanitario Saludata, ieri il livello di occupazione delle terapie intensive era dell'81,8 per cento, 2,5 punti percentuali in più rispetto a lunedì quando era del 79,3 per cento. Il livello limite fissato dal ministero della Salute è del 70 per cento, superato il quale è necessario ordinare misure restrittive. Secondo le stime delle autorità, nella capitale si registrano ad oggi oltre 35 mila casi di attuale positività al Covid. Il Paese ha avviato a settembre il modello di "isolamento selettivo e autoprotettivo", uno schema che - confermando alcuni divieti di agglomerazione a livello nazionale - assegna alle amministrazioni locali la possibilità di disporre chiusure mirate a zone, a orari o ad attività specifiche. (Mec)