Usa: covid, registrati 56 casi di contagio della variante inglese

- Il numero dei cittadini statunitensi contagiati dalla cosiddetta variante inglese del Covid-19 è salito a 56 unità. Lo riferiscono i media Usa, precisando che tale cifra è stata raggiunta dopo che un caso di contagio è stato rilevato in Connecticut, l'ottavo Stato del Paese a denunciare casi della nuova variante del Covid. Il governatore del Connecticut, Ned Lamont, ha annunciato che la mutazione era stata rilevata in altri due residenti che avevano viaggiato di recente, uno in Irlanda e uno a New York. Entrambi hanno iniziato a mostrare sintomi diversi giorni dopo il ritorno a casa nella contea di New Haven. Il dipartimento della Salute del Texas ha reso noto che la nuova variante è stata identificata in un residente della Contea di Harris. L'uomo non aveva effettuato viaggi recenti, un fatto che sta a indicare che il ceppo è già in circolo all'interno della comunità statunitense. Il segretario alla Sanità della Pennsylvania, Rachel Levine, ha fatto sapere in una dichiarazione che un cittadino della contea di Dauphin, a nord-ovest di Philadelphia, è risultato positivo al nuovo ceppo dopo essere stato esposto al virus durante un viaggio internazionale. Anche in Georgia un ragazzo di 18 anni è risultato positivo al test. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato lunedì 4 gennaio che un residente della contea di Saratoga, a nord di Albany, è stato infettato dalla nuova variante. Un caso è stato registrato anche in Florida e un altro in California. (segue) (Nys)