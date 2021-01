Usa: "Wsj", con Senato a maggioranza dem probabile aumento tasse per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il controllo dei democratici sul Senato degli Stati Uniti offre al presidente eletto, Joe Biden, una possibilità molto concreta di aumentare le tasse sulle società e sulle famiglie ad alto reddito. Lo rileva un’analisi del “Wall Street Journal”, che sottolinea come fino alle elezioni in Georgia del 5 gennaio – che hanno consegnato ai dem la maggioranza - i piani di Biden per l'aumento delle tasse avevano incontrato una solida opposizione parlamentare da parte del Senato controllato dai repubblicani. Adesso i democratici controlleranno Casa Bianca, Senato e Camera contemporaneamente per la prima volta da più di un decennio. Durante la campagna elettorale, Biden ha proposto di aumentare le tasse su società, proprietà e famiglie ad alto reddito, cambiando completamente traiettoria rispetto ai tagli fiscali approvati dai repubblicani nel 2017 e riprendendo le politiche che l'amministrazione Obama non è riuscita a far passare al Congresso.(Nys)