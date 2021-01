Bolivia: elezioni municipali e regionali, presidente Tribunale elettorale conferma data del 7 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia, Salvador Romero, ha annunciato ieri, 7 gennaio, che le elezioni municipali e regionali previste per il 7 marzo non saranno sospese nonostante il persistere della pandemia di coronavirus. "Il processo elettorale si sta sviluppando normalmente", ha dichiarato Romero in conferenza stampa. "Il Tse e i tribunali dipartimentali stanno rispettando il programma, nessuna attività è rimasta indietro e stiamo prendendo tutte le precauzioni per arrivare al 7 marzo", ha aggiunto. Il presidente del Tse ha quindi precisato che le autorità elettorali lavorano in coordinamento con esperti dell'Organizzazione panamericana della salute (Ops), "in modo da disporre di protocolli adeguati che ci consentano, da un lato, di esercitare i diritti politici e, dall'altro, la corretta protezione della salute pubblica nel paese". (segue) (Brb)