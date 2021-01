Bolivia: elezioni municipali e regionali, presidente Tribunale elettorale conferma data del 7 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore si sono registrati ufficialmente 1713 nuovi casi e 46 morti che hanno portato il numero complessivo dei contagi a 166.981, mentre i decessi sono in totale 9.287 morti. La scorsa settimana la Bolivia è stato il paese in cui il rapporto di propagazione del virus è stato il più veloce, raggiungendo un indice di 1,7. Ciò significa che nell'ultima settimana dell'anno si sono verificati quasi il doppio dei casi rispetto alla precedente, superando quanto accade in paesi come Honduras, Haiti, Argentina, Panama o Cuba, paesi anch'essi ad alta velocità di trasmissione. Il picco della seconda ondata di contagi è atteso per febbraio 2021, e proprio questa prospettiva ha determinato la decisione di sospendere tutte le celebrazioni del carnevale previste nelle province di Santa Cruz, Oruro e Tarija. (segue) (Brb)