Bolivia: elezioni municipali e regionali, presidente Tribunale elettorale conferma data del 7 marzo (5)

- Le elezioni amministrative (municipali e regionali) si terranno il 7 marzo 2021. La tornata, che servirà ad eleggere i governatori delle nove regioni che compongono il paese e i sindaci dei 350 municipi, viene considerata una prova importante dell'effettivo ritorno del Mas come protagonista della politica boliviana. Il calendario elettorale è quello fissato per legge. Le iscrizioni per le candidature alle municipali si sono aperte ufficialmente 18 dicembre. Per le operazioni di voto, ha spiegato il presidente del Tribunale supremo elettorale (Tse) Salvador Romero, si utilizzerà l'anagrafe elettorale usata nella tornata presidenziale e parlamentare del 18 ottobre. (Brb)