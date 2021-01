Argentina: covid, governo Fernandez pronto a decretare il coprifuoco notturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato l’imminente pubblicazione di un decreto per l’istituzione di un coprifuoco notturno come misura di contenimento contro la diffusione del nuovo coronavirus. La decisione si è resa necessaria a fronte del consistente aumento di casi registrato nelle ultime settimane. Ad annunciare la misura è stato il capo di Gabinetto, Juan Pablo Cafiero, che in una conferenza stampa congiunta assieme al ministro della Sanità, Gines Gonzalez Garcia, ha anticipato che "la nuova normativa verrà ufficializzata attraverso un decreto" e che verrà applicata a partire dalle prime ore di oggi, venerdì 8 gennaio. La decisione, ha spiegato Cafiero, è stata presa dal presidente Fernandez in accordo con i governatori delle province di tutto il paese al termine di una riunione tenuta in videoconferenza. (segue) (Abu)