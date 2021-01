Argentina: covid, governo Fernandez pronto a decretare il coprifuoco notturno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La limitazione della circolazione in orari notturni è stata presa in considerazione come misura alternativa all'instaurazione di una vera e propria chiusura generalizzata che finirebbe per pregiudicare in modo definitivo l'attività turistica in quello che resta della stagione estiva, che si conclude approssimativamente a metà febbraio, quando è prevista anche la ripresa delle attività scolastiche. “Nella riunione di ieri c'è stato consenso sulla necessità di non paralizzare l'economia né frustrare le vacanze e l'attività turistica”, ha spiegato Cafiero, secondo il quale in alternativa si è raggiunto un accordo "sulla necessità di ridurre la circolazione negli orari notturni". "Vogliamo difendere il lavoro e che la stagione estiva continui con precauzioni", ha concluso il capo di Gabinetto. (segue) (Abu)