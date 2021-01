Usa: assalto al Congresso, partite le prime incriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del procuratore di Washington Dc ha annunciato le prime due incriminazioni per i fatti di Capitol Hill, dove ieri un gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la sessione del Congresso che aveva il compito di certificare il voto del Collegio elettorale e la vittoria di Biden alle elezioni del 3 novembre scorso. Lo riferiscono i media Usa, precisando che i primi due cittadini statunitensi finiti nel mirino delle autorità sono Mark Jefferson Leffingwell, accusato di aggressione ai danni di un agente federale e di essere entrato consapevolmente in un luogo pubblico soggetto a limitazioni di ingresso, e Christopher Michael Alberts, accusato di aver portato con sè un'arma da fuoco nella zona del Campidoglio. Un agente di polizia ha rivelato ai media statunitensi che, nelle ore precedenti l’assalto, Alberts si aggirava per la città violando il coprifuoco in vigore a Washinton Dc. Quando l'agente si è reso conto che Alberts era in possesso di una pistola, quest’ultimo ha tentato di fuggire ma è stato arrestato. L’uomo aveva con sé anche una maschera antigas, uno zaino con un kit di pronto soccorso e un pasto militare pronto da consumare.(Nys)