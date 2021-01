Kosovo: parlamento approva decisione per dispiegamento Ksf nelle missioni di peacekeeping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kosovo ha votato in favore del possibile dispiegamento delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) nelle operazioni di peacekeeping internazionali insieme alla Guardia nazionale dell'Iowa. Il documento che prevede questo impegno delle Ksf è stato approvato dal parlamento di Pristina con 92 voti in favore, nessuno contrario e nessun astenuto. Il premier uscente Avdullah Hoti, invitando i parlamentari ad approvare il provvedimento, lo ha definito "la realizzazione di un vecchio sogno". "La decisione del governo del Kosovo di dispiegare un contingente delle Ksf dimostra che il Kosovo rimane impegnato ad aumentare la cooperazione con gli Stati Uniti e con i Paesi alleati", ha affermato Hoti parlando di una "conferma del viaggio euro-atlantico". Anche la presidente del parlamento Vjosa Osmani ha definito il voto "storico" e si è detta "lieta di chiudere la legislatura con questo tipo di decisione". Al momento non è stata ancora pubblicata un'informazione dettagliata sulle missioni a cui prenderanno parte i soldati kosovari in coordinamento con gli Stati Uniti, come previsto dal documento approvato dal parlamento di Pristina dopo l'accordo dei mesi scorsi tra i governi dei due Paesi. (Kop)