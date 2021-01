Messico: covid, presidente Lopez Obrador conferma interesse acquisto vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha confermato il suo concreto interessamento ad un possibile acquisto del vaccino anti-Covid russo Sputnik V. Lo ha detto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador rendendo noto che il sottosegretario del ministero della Sanità, Hugo Lopez-Gatell, si trova attualmente in Argentina per raccogliere informazioni dirette dal governo di Buenos Aires circa la campagna di vaccinazione in corso con il prodotto immunizzante sviluppato dall'istituto Gamaleya e dal Fondo sovrano della Federazione russa (Rdif). "Il dottor Lopez Gatell è andato a conoscere l'esperienza dell'Argentina e verificherà sul posto i protocolli, gli elementi tecnici e scientifici, le reazioni all'applicazione e tutte le informazioni che si possano ottenere per capire se è possibile acquistare questo vaccino", ha detto Obrador. (segue) (Nys)