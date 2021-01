Messico: covid, presidente Lopez Obrador conferma interesse acquisto vaccino Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso sottosegretario Gatell ha confermato la sua presenza in Argentina attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter, nel quale ha fatto sapere che ha in agenda incontri di alto livello con il capo di Stato, Alberto Fernandez, e con il viceministro della Salute, Carla Vizzotti. Nel suo messaggio, il funzionario messicano ha assicurato che l'obiettivo della missione è incentrato anche sullo "scambio di informazioni" più in generale sui vaccini contro il Covid-19. "Abbiamo un'agenda di lavoro incentrata sulla cooperazione internazionale in materia sanitaria e sullo scambio di informazioni circa le diverse soluzioni vaccinali" ha dichiarato per parte sua il direttore generale per gli Organismi e i meccanismi regionali del ministero degli Affari Esteri, Efrain Guadarrama. L'Argentina è stato il primo paese della regione ad approvare l'uso del vaccino Sputnik V. (segue) (Nys)