Brasile: ministro Salute annuncia contratto acquisto 100 milioni dosi vaccino SinoVac (2)

- L'Istituto di ricerca scientifica Butantan di San Paolo, in Brasile, ha inviato all'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) la richiesta per l’utilizzo emergenziale del CoronaVac. La richiesta ha seguito di poche ore la presentazione ufficiale sui dati dell'efficacia del vaccino nel contrasto alla malattia generata dal nuovo coronavirus, attestatasi al 78 per cento su un campione di 13 mila volontari brasiliani nel corso della terza fase di sperimentazione sull'uomo. Il risultato finale dello studio sull'efficacia è l'ultimo passaggio necessario perché l'Anvisa possa analizzare la domanda di autorizzazione all'uso del vaccino sulla popolazione brasiliana. Secondo l'agenzia, il termine per analizzare la richiesta di emergenza è di dieci giorni. La valutazione della richiesta di iscrizione definitiva viene effettuata entro 60 giorni. (segue) (Brb)