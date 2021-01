Brasile: ministro Salute annuncia contratto acquisto 100 milioni dosi vaccino SinoVac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il ministro Pazuello, in un discorso alla nazione trasmesso da "TvBrasil", aveva assicurato che entro il 2021 il Brasile avrà 354 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. In particolare, 254 milioni saranno prodotte dall'istituto di ricerca scientifica di Rio de Janeiro, Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), che dovrebbe iniziare a produrre il vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca in collaborazione con l'università britannica di Oxford, e 100 milioni dall'istituto di ricerca di San Paolo Butantan. L’esponente del governo di Brasilia ha assicurato anche che il ministero sta negoziando anche con la casa farmaceutica russa Gamaleya, che sviluppa il vaccino Sputnik V, con le industrie farmaceutiche statunitensi Janssen, Pfizer/BioNTech e Moderna, e con l’indiana Barat Biotech. (segue) (Brb)