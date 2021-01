Germania: operazione contro finanziamento del terrorismo islamista in Siria, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di tre fermi il bilancio dell'operazione condotta oggi dalla polizia tedesca contro una rete per il finanziamento del terrorismo islamista in Siria. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i fondi raccolti erano diretti al gruppo jihadista Hayat Tahrir al Sham (Hts), parte della galassia dell'opposizione siriana. Gli arresti sono stati effettuati a Monaco di Baviera, Ulm e Delmenhorst. Le manette sono scattate per due uomini con passaporto tedesco e una donna con doppia cittadinanza del Kosovo e della Serbia. (Geb)