Brasile: Istituto di ricerca Fiocruz inizierà produzione vaccino Astrazeneca il 20 gennaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le primi due milioni di dosi del vaccino saranno prodotte utilizzando principio attivo sviluppato in India, secondo quanto confermato dal ministero degli Esteri del Brasile in una nota inviata all'emittente TvGlobo. Il ministero degli Esteri è in prima linea nelle trattative relative all'importazione di dosi pronte di vaccini dall'India da quando lo scorso 4 gennaio, il presidente dell'istituto indiano Serum, Adan Poonawalla, responsabile della fornitura dei 2 milioni di dosi del vaccino al Brasile, aveva affermato che il governo indiano non avrebbe consentito l'esportazione del vaccino di Oxford prodotto nel Paese, dando priorità all'immunizzazione degli indiani. L'affermazione aveva spinto la diplomazia brasiliana ad aprire i propri canali per favorire la soluzione della controversia. "Le autorità sanitarie del Brasile e dell'India sono in contatto per facilitare l'importazione del vaccino sviluppato dalla partnership AstraZeneca/ Università di Oxford, prodotto dal Serum Institute of India (Sii). Come già accaduto in altre occasioni, l'ambasciata brasiliana a Nuova Delhi è facilitare il dialogo tra le parti per la pronta conclusione dei negoziati", affermava in una nota il ministero Esteri brasiliano. (segue) (Brb)