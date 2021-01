Brasile: Istituto di ricerca Fiocruz inizierà produzione vaccino Astrazeneca il 20 gennaio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pazuello ha sottolineato che il Brasile è logisticamente preparato per l'operazione di vaccinazione. "Oggi il ministero della Salute è preparato e strutturato in termini finanziari, organizzativi e logistici per eseguire il Piano Nazionale per l'operatività della vaccinazione contro il Covid-19", ha detto. Secondo Pazuello, inoltre, sono attualmente disponibili circa 60 milioni di siringhe e aghi. "Cioè, un numero sufficiente per iniziare a vaccinare la popolazione questo gennaio", ha detto il ministro. "Abbiamo anche la garanzia della Pan American Health Organization [Paho] che riceveremo altri 8 milioni di siringhe e aghi a febbraio, oltre agli altri 30 milioni già requisiti presso le aziende nazionali rappresentate dall'Associazione brasiliana dell'industria delle apparecchiature e delle apparecchiature mediche e dentistiche (Abimo)". (segue) (Brb)