Brasile: Istituto di ricerca Fiocruz inizierà produzione vaccino Astrazeneca il 20 gennaio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ultimo Pazuello ha annunciato che il presidente, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo (medida provisoria) che incarica il ministero della Salute a coordinare l'attuazione del Piano operativo nazionale di immunizzazione (Poni) contro la Covid-19. La norma prevede anche la contrattazione di vaccini e forniture, prima della registrazione sanitaria o autorizzazione temporanea per uso in emergenza da parte dell'Anvisa e la formazione di professionisti per immunizzare la popolazione. Pazuello ha poi assicurato che tutti i brasiliani avranno pari accesso ai vaccini. "Vi assicuro che tutti gli Stati e i comuni riceveranno il vaccino contemporaneamente, in modo uguale e proporzionale alla loro popolazione", ha sottolineato ribadendo che il vaccino sarà gratuito e non obbligatorio. (segue) (Brb)