Usa: segretario di Stato aggiunto Schenker, base militare nel Sahara occidentale non in programma

- Gli Stati Uniti non hanno in programma di stabilire una base militare Usa nel Sahara occidentale. E’ quanto ha affermato il segretario di Stato aggiunto degli Usa per gli Affari di Medio Oriente e Nord Africa, David Schenker, che ha terminato oggi una visita di tre giorni in Algeria. Parlando in una conferenza stampa presso l'Ambasciata degli Stati Uniti ad Algeri, Schenker ha smentito l’indiscrezione, riportata nei giorni scorsi dai media marocchini. “Voglio essere molto chiaro - ha spiegato il diplomatico - gli Stati Uniti hanno intenzione di stabilire una base militare nel Sahara occidentale ". E ha aggiunto: “La leadership delle forze americane in Africa (Africom) non ha sollevato la questione, né ha spostato il suo quartier generale nel Sahara occidentale”.(Ala)