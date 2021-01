Usa: covid, registrati 56 casi di contagio della variante inglese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo caso confermato negli Stati Uniti della nuova variante inglese è stato rilevato lo scorso 29 dicembre in un residente del Colorado. Il giorno dopo, funzionari dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) hanno ammesso che il nuovo ceppo di Covid-19, originariamente scoperto nel Regno Unito, si stava diffondendo in tutto il Paese senza essere rilevato. "Le autorità sanitarie pubbliche in Colorado hanno rilevato una variante che è stata identificata per la prima volta nel Regno Unito, in una persona che non ha effettuato alcuna viaggio" il ché suggerisce "che questa variante è stata trasmessa da persona a persona negli Stati Uniti," aveva spiegato un dirigente dei Cdc dopo il primo caso di virus mutato. (Nys)