Bolivia: elezioni municipali e regionali, presidente Tribunale elettorale conferma data del 7 marzo (3)

- La settimana scorsa, diversi esponenti della politica, tra i quali l'ex candidato alla presidenza della Bolivia ed ex ministro dello Sviluppo, Oscar Ortiz, avevano rivolto un appello affinché venissero posticipate di 60 giorni le elezioni municipali e regionali previste il 7 marzo. Secondo Ortiz, l'attuale situazione epidemiologica del paese nel contesto della pandemia del coronavirus non è idonea allo svolgimento di un evento che convoca una tale concentrazione di persone come un processo elettorale. "Propongo che si spostino le elezioni di 60 giorni in modo da evitare una situazione di collasso del sistema ospedaliero nel quale sarà molto difficile curare chi ne avrà bisogno" aaveva dichiarato Ortiz in un messaggio pubblicato sulle sue reti social. "E' da oltre 30 giorni che le seconda ondata di contagi è arrivata in Bolivia e non si stanno prendendo le contromisure opportune a causa dei calcoli politici che stanno facendo diverse autorità", ha denunciato l'ex ministro dello Sviluppo durante il governo ad interim di Jeanine Anez. (segue) (Brb)