Usa: Biden annuncia nomina di Merrick Garland a procuratore generale

- Il presidente statunitense eletto, Joe Biden, ha annunciato la nomina del giudice Merrick Garland a futuro procuratore generale. Parlando da Wilmington, nel Delaware, Biden ha sottolineato la necessità di "ripristinare l'onore, l'integrità e l'indipendenza del dipartimento di Giustizia", risultato un organo soggetto ad eccessiva politicizzazione nell’ultimo periodo. "Tu non lavori per me – ha aggiunto il presidente eletto rivolgendosi a Garland - non sei l'avvocato del presidente. Non devi essere leale a me, ma alla Costituzione”. La scelta per il viceprocuratore è ricaduta invece su Lisa Monaco, consigliera per la Sicurezza nazionale durante l’amministrazione di Barack Obama. Biden ha inoltre nominato Vanita Gupta come procuratrice generale associata, aprendole la strada quale prima donna afroamericana a ricoprire questo ruolo. Gupta, che è stata sostituto procuratore generale, è presentata da Biden come "uno dei più noti e rispettati avvocati per i diritti civili in America", che ha trascorso la sua carriera "combattendo con successo per una maggiore equità nel nostro sistema giudiziario e promuovendo i diritti e la dignità di ogni cittadino statunitense".(Nys)