Brasile: ministro Esteri su assalto al Congresso Usa, "popolo americano si sente tradito" (3)

- L'intervento di Fachin segue di poche ore le affermazioni del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che ha dichiarato che quanto avvenuto ieri negli Stati Uniti potrebbe accadere anche in Brasile nel 2022, quando si terranno le prossime elezioni presidenziali. "La causa dell'intera crisi negli Stati Uniti è stata la mancanza di fiducia nel voto", ha detto Bolsonaro parlando ai giornalisti all'uscita del palazzo presidenziale. Il capo dello stato ha quindi sostenuto, senza fornire alcuna prova, che negli Usa ci sono state persone che hanno votato tre o quattro volte, e persone decedute risultate elettori. "Qui, in Brasile, se si confermerà il voto elettronico, sarà lo stesso. La frode esiste", ha detto Bolsonaro. "Se non avremo il voto cartaceo entro il 2022, un modo per controllare i voti, avremo problemi più grandi di quelli degli Stati Uniti", ha affermato, sostenendo ancora una volta che il voto elettronico, metodo già in uso in Brasile, può essere facilmente manipolato. (segue) (Brb)