Recovery: Boccia, falso che siamo in ritardo, confronto con Commissione europea fino ad aprile

- "A fine febbraio la Commissione europea aprirà le finestre per i confronti" sui Recovery plan che rimarranno "aperte fino ad aprile, questi sono i tempi". Lo ha chiarito il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo a un webinar sul Recovery, trasmesso dall'emittente pugliese, Antenna Sud 85. "Se qualcuno dice che siamo in ritardo non solo dice il falso, ma dice una cosa incompatibile con la necessità che abbiamo oggi di confrontarci fino in fondo sulle direttrici di sviluppo che fanno sì che il Mezzogiorno si agganci nella società digitale post pandemia", ha aggiunto. (Rin)