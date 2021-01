Uruguay: Covid, governo proroga chiusura totale frontiere fino al 31 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha annunciato la proroga della chiusura totale delle frontiere fino al 31 gennaio come misura di prevenzione contro la diffusione della pandemia del nuovo coronavirus nel paese. La decisione, si legge in una nota ufficiale della presidenza diffusa oggi, viene presa alla luce del persistente incremento dei casi di Covid-19 registrato nelle ultime settimane, confermato dal nuovo record di contagi giornalieri segnato nelle ultime 24 ore, con 946 nuovi casi. Prorogate "fino a nuovo avviso" anche il resto delle misure preventive annunciate lo scorso 16 dicembre, e che includono la limitazione delle riunioni a gruppi non maggiori di dieci persone, la sospensione degli spettacoli pubblici, la chiusura degli uffici dell'amministrazione pubblica e l'obbligo dello smart working anche per il settore privato dei servizi. Rimane in vigore il permesso di apertura per ristoranti, bar e pubs, con l'obbligo di chiusura alle 14. (segue) (Abu)