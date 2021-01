Uruguay: Covid, governo proroga chiusura totale frontiere fino al 31 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 23.048 casi di contagio e 221 morti dall'inizio della pandemia l'Uruguay continua ad essere ad ogni modo uno dei paesi della regione in cui la pandemia risulta essere più sotto controllo. Riguardo al piano di vaccinazione, il presidente ha ribadito la necessità di mantenere il riserbo sulle trattative in corso. "Se non ci sono maggiori informazioni sui contratti con i laboratori, è per il bene degli uruguaiani", ha detto. Lacalle Pou ha quindi insistito sull'importanza della condotta sociale in questa fase della pandemia. "Stiamo in guardia, il successo o il fallimento non è del governo, è la condotta degli uruguaiani", ha affermato. Per parte sua, il ministro della Sanità, Daniel Salinas, ha assicurato che attualmente ci sono più casi positivi perché sono stati raggiunti casi asintomatici. Allo stesso modo, ha smentito che il numero di test sia diminuito. "Al contrario di ridurre il numero di test, li stiamo aumentando", ha affermato, sottolineando la maggiore efficacia dei test antigenici attualmente in uso. (Abu)