Scuola: presidente Fontana, non possiamo permettere altra falsa partenza

- "Non possiamo permetterci un'altra falsa partenza sulla scuola, con un apri e chiudi che non fa bene né a studenti né ai dati sanitari". Così su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiega la decisione di proseguire con la didattica a distanza al 100 per cento fino al 24 gennaio per le scuole superiori. "Prendiamo questo tempo sia per ulteriori valutazioni sull'andamento del virus in questo primo mese del 2021, sia per mettere in campo nuovi e concreti provvedimenti per supportare la ripartenza in sicurezza", assicura il presidente della Lombardia. (Rem)