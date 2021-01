Usa: Biden su assalto al Campidoglio, sono stati “terroristi interni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “terroristi interni” i sostenitori di Donald Trump – attuale inquilino della Casa Bianca - che ieri hanno fatto irruzione al Congresso, interrompendo la certificazione del voto del Collegio elettorale che assegnava la vittoria delle scorse presidenziali al candidato democratico. "Non si è trattato di dissenso – ha spiegato Biden - non si è trattato di disordini né di una protesta", pertanto "non chiamateli manifestanti, erano facinorosi, insorti, terroristi interni".(Nys)